В Оренбуржье за август подорожал бензин и подешевели билеты на поезд

Оренбургстат опубликовал данные о динамике цен в регионе за август 2026 года. За месяц товары и услуги в Оренбуржье подешевели на 0,42% к июлю. Продукты питания снизились в цене на 0,91%, услуги — на 1,27%, а непродовольственные товары, напротив, подорожали на 0,79%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Несмотря на месячное снижение, с начала года цены выросли на 6,26%, а к августу прошлого года — на 6,35%. Основной вклад внесло снижение цен на овощи и фрукты. Помидоры потеряли в цене 31,4%, картофель — 25%, виноград — 22,2%, а капуста — 21,4%.

Также заметно изменилась стоимость железнодорожных билетов: места в плацкартном вагоне подешевели на 25%, в купе — на 18,3%. Такси стало дешевле на 7,9%.

При этом бензин в Оренбургской области за август подорожал на 2,65%, а в годовом выражении — на 15,3%. Также выросла стоимость проезда в общественном транспорте региона: билеты на проезд в автобусе выросли на 4,7%, на маршрутном такси — на 3,3%. Кроме, того, в отчетном периоде подорожала и аренда квартир в Оренбуржье: варианты с однокомнатными квартирами подорожали на 3,5%, а аренда двухкомнатных прибавила 4,6%.

Яна Вежлева