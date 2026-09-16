Только 1% опрошенных жителей Ижевска назвали профессию учителя престижной

Только 1% жителей Ижевска считают профессию учителя престижной. Такой результат показал опрос SuperJob. Столько же процентов голосов набрали юристы и аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Для сравнения, 16% опрошенных назвали наиболее престижной профессией программиста или IT-специалиста. По 11% голосов получили инженеры и квалифицированные рабочие, еще 11% — топ-менеджеры. Врачи и военнослужащие набрали по 9%. Госслужбу выбрали 6% участников, финансистов и экономистов — 4%.

При этом 8% ижевчан считают, что престижной может быть любая профессия, а 4% полагают, что престижных профессий нет вовсе. Еще 11% назвали другие варианты, в том числе логиста, спасателя, маркетолога, психолога, научного сотрудника, музыканта, риелтора и предпринимателя.

Мужчины чаще относили к престижным инженерно-технические и рабочие профессии, а также работу военнослужащих и госслужащих. Женщины чаще называли программистов, топ-менеджеров и врачей.