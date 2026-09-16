Челябинку оштрафовали за фиктивную прописку мигрантов

Ленинский районный суд Челябинска признал виновной 47-летнюю местную жительницу в фиктивной прописке в своем жилье иностранных граждан (ст. 322.2 УК РФ). Ее оштрафовали на 180 тыс. руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Установлено, что за 2025–2026 годы горожанка четыре раза направила в органы миграционного учета уведомления о прибытии граждан Республики Таджикистан. При этом она достоверно знала, что иностранцы не собираются жить по адресу ее регистрации, и сама не планировала предоставлять им квартиру. Дело на челябинку завели в ОП «Ленинский» УМВД России по городу. Фигурантка полностью признала вину.

Виталина Ярховска