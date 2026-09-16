Земля в Волгоградской области стала менее плодородной и более токсичной

Более 80% проб почвы, отобранных с сельскохозяйственных земель Волгоградской области, показали отклонения от нормативных значений, сообщил Волгоградский филиал ФГБУ «ЦОК АПК». Эксперты зафиксировали снижение содержания гумуса, калия и фосфора, а также превышения предельно допустимых концентраций нитратов, тяжелых металлов и нефтепродуктов. Заключения направлены в Россельхознадзор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

По данным пресс-службы учреждения, с начала года по 14 сентября специалисты проверили 280 проб почвы, отобранных с земельных участков общей площадью 210,5 тыс. кв. м. Выполнено более 1,1 тыс. анализов в соответствии с постановлением правительства № 612 о критериях существенного снижения плодородия земель сельхозназначения. Нарушения зафиксированы в 233 образцах.

«Выявлены отклонения от нормативных значений по таким агрохимическим показателям, как содержание гумуса, обменного калия, подвижного фосфора и кислотность почвы. Они могут свидетельствовать об ухудшении плодородия и негативно сказываться на продуктивности сельскохозяйственных культур», — отметил специалист органа инспекции Волгоградского филиала Александр Муравьев.

Из 134 проб с участков площадью около 59 тыс. кв. м в 68 выявлены превышения предельно допустимых концентраций. В структуре нарушений — нитраты, бензапирен, интегральная токсичность, тяжелые металлы и нефтепродукты. «Выявленные превышения сказываются на безопасности использования почв и негативно влияют на экологию», — пояснил господин Муравьев.

Заключения направлены в территориальное управление Россельхознадзора для принятия мер реагирования. Подобные исследования проводятся в регионе регулярно: в первом полугодии 2025 года нарушения выявлялись в 216 пробах с 32 участков, а в 2022-м ведомство добилось возмещения вреда, причинённого почвам, на сумму более 84 млн руб.

Никита Маркелов