Самарская область показала минимальный рост среднего чека по автокредитам в РФ

В августе 2026 года Самарская область оказалась в числе регионов РФ с самым сдержанным ростом размера автокредита: за год средний чек здесь увеличился лишь на 3,1 %. Ниже только у Иркутской области (+3,7 %), Пермского края (+5,6 %), Вологодской и Ленинградской областей (по +5,8 %). Для сравнения: в Москве и Санкт-Петербурге показатель за год вырос на 12,3 %. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

При этом средний размер автокредита в России достиг 1,59 млн рублей. Это на 11,1 % больше, чем в августе 2025 года (1,43 млн рублей), и на 1,2 % выше показателя июля 2026 года (1,57 млн рублей).

Среди 30 регионов-лидеров по объему автокредитования самые высокие средние чеки зафиксированы в Москве (2,10 млн рублей), Московской области (1,89 млн рублей) и Санкт-Петербурге (1,83 млн рублей). В пятерку также вошли Тюменская область (с ХМАО и ЯНАО) — 1,72 млн рублей и Новосибирская область — 1,69 млн рублей.

При этом динамика роста заметно различается по регионам. Наибольший прирост среднего размера автокредита за год показали Рязанская область (+15,5 %), Чувашская Республика (+15,3 %), Тульская область (+14,4 %), Удмуртская Республика (+13,8 %) и Саратовская область (+13,4 %).

Георгий Портнов