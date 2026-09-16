В дни голосования на муниципальных парковках Перми не будут взимать плату

С 18 по 20 сентября муниципальные платные парковки в Перми будут работать бесплатно. Это сделано для удобства жителей, принимающих участие в выборах депутатов Госдумы РФ, заксобрания и гордумы Перми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Как сообщает МКУ «Пермская дирекция дорожного движения», 18 сентября с 9 до 19 часов все платные и плоскостные парковки будут функционировать бесплатно во всех тарифных зонах.

В выходные дни 19 и 20 сентября парковки также будут работать бесплатно. С 21 сентября парковки вернутся к обычному режиму работы.