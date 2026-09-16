В Башкирии средний размер автокредитов за год вырос на 8,3%

По данным кредитных организаций, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в августе средний размер выданных автокредитов в Башкирии составил 1,43 млн руб. Это на 8,3% больше, чем в августе 2025 года (1,32 млн руб.).

Самый большой средний размер выданных автокредитов в регионах РФ в августе отмечался в Москве (2,1 млн руб.), Московской области (1,89 млн руб.), Санкт-Петербурге (1,83 млн руб.), а также в Тюменской (1,72 млн руб.) и Новосибирской (1,69 млн руб.) областях.

Наибольший рост среднего размера автокредита в прошлом месяце по сравнению с аналогичным периодом 2025 года зафиксировали в Рязанской области (+15,5%), Чувашии (+15,3%), а также в Тульской области (+14,4%), Удмуртии (+13,8%) и Саратовской области (+13,4%). Меньше всего в топ-30 регионов этот показатель за год вырос в Самарской (+3,1%) и Иркутской (+3,7%) областях, Пермском крае (+5,6%), Вологодской (+5,8%) и Ленинградской (+5,8%) областях. В Москве и Санкт-Петербурге средний размер автокредита за год вырос на 12,3%.

В целом по стране в августе средний чек автокредита составил 1,59 млн руб. Это на 11,1% больше, чем в августе прошлого года (1,43 млн руб.).

Майя Иванова