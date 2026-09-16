В Ульяновске раскрыли межрегиональную схему мошенничества с участием адвоката

Ульяновские полицейские пресекли межрегиональную схему мошенничества с кредитами и фиктивными заявлениями, сообщило в среду УМВД региона. В этот же день следственное управление СКР по Ульяновской области сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении шести членов организованной группы, обвиняемых в мошенничестве в крупном и особо крупном размерах (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

По версии следствия, в период с января 2023 по июль 2026 года обвиняемые, действуя в составе организованной группы на территории Ульяновской области, «похитили денежные средства банковских организаций на сумму более 13 млн руб.» (по данным УМВД — около 20 млн руб.). Ведомства отмечают, что фигуранты дела брали в банках кредиты, заведомо не имея цели их погашения. Суммы варьировались от 800 тыс. руб. до 9 млн руб. и более. После этого участники организованной группы инсценировали хищение этих денег мошенниками. Фигуранты вместе с действующим адвокатом Адвокатской палаты Ульяновской области обращались в полицию с заявлением о якобы совершенном в отношении них телефонном мошенничестве. При этом, отмечают в УМВД, до обращения в полицию «злоумышленниками детально прорабатывалась легенда псевдомошенничества», организаторы схемы инструктировали остальных фигурантов, как правильно себя вести и что говорить. В последующем, чтобы не возвращать кредиты, при содействии адвоката они обращались в суд с заявлениями о признании себя банкротами с целью освобождения от кредитных обязательств.

По данным УМВД, в ходе спецоперации ульяновскими полицейскими было проведено одновременное задержание всех участников криминальной схемы на территории Ульяновской области и Татарстана (в Казани). В ходе обысков изъяты банковские карты, сим-карты, документация, более 2,5 млн руб. и 20 тыс. долларов США. Всего в деле насчитывается на сегодня девять эпизодов мошенничества. В раскрытии преступления оказали содействие сотрудники регионального УФСБ.

Всем участникам преступной схемы предъявлено обвинение. По информации СУ СКР, обвиняемые вину не признают. По решению суда предполагаемому организатору избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, троим обвиняемым (в том числе адвокату) — домашний арест, одному — запрет определенных действий и еще одному подписка о невыезде и надлежащем поведении.

В минувший вторник областной суд рассматривал апелляционное представление прокуратуры на решение Железнодорожного суда об избрании обвиняемой женщине-адвокату меры пресечения в виде домашнего ареста. Прокуратура настаивала на заключении адвоката под стражу, объясняя необходимость этого тем, что женщина раньше много лет служила в полиции, хорошо знает методы оперативной работы, может оказать влияние на следствие и скрыться. Обвиняемая заявила суду, что она выполняла свою работу адвоката, оказывала юридические услуги, но один из фигурантов дела ее оболгал. Защита обвиняемой настаивала на ее полной невиновности. Суд отказал прокуратуре в удовлетворении апелляционного представления и оставил без изменений решение районного суда о домашнем аресте.

Президент Адвокатской палате Ульяновской области Юрий Николаев сказал «Ъ-Волга», что в курсе ситуации, но комментировать ее отказался, заметив, что «все, что возможно в этом случае предпринять по закону, палата предпримет».

Сергей Титов, Ульяновск