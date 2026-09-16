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В Орске задержали мужчину за оправдание терроризма в мессенджере

В Орске сотрудники УФСБ при силовой поддержке бойцов ОМОН «Кобра» Управления Росгвардии по Оренбургской области задержали местного жителя, которого подозревают в публичном оправдании терроризма. Об этом сообщают пресс-службы ведомств.

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Предварительно установлено, что фигурант в одном из общедоступных каналов мессенджера Telegram разместил соответствующий материал. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

В настоящее время силовики собирают доказательства против задержанного.

Яна Вежлева