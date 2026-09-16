В Кировской области создадут горячую линию для бизнеса, пострадавшего от БПЛА

В Кировской области министерству промышленности и торговли региона поручили организовать горячую линию для предпринимателей, пострадавших после атак БПЛА на объекты «Вайлдберриз». Об этом сообщил губернатор области Александр Соколов.

По данным ФНС России, мерами поддержки в Кировской области могут воспользоваться около 30 предпринимателей и 300 организаций. Некоторые из них, по словам господина Соколова, понесли ущерб на сотни миллионов рублей.

Губернатор также заявил о необходимости более жесткого регулирования деятельности маркетплейсов. В частности, он считает, что компании должны платить налоги по месту продажи товаров, а также нести полную ответственность за сохранность товаров предпринимателей и компенсировать ущерб в случае их повреждения или уничтожения.

Анна Кайдалова