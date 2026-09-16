У курганцев изъяли 180 единиц оружия за 2026 год

За восемь месяцев 2026 года сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Курганской области провели 2,7 тыс. проверок владельцев гражданского оружия. Были выявлены свыше 130 нарушений и изъяты из оборота 180 единиц оружия, сообщает пресс-служба ведомства.

Наиболее распространенными нарушениями являются несоблюдение гражданами сроков обращения за продлением лицензий на оружие и неправильное хранение изделий. Всего в подразделения лицензионно-разрешительной работы территориального управления Росгвардии за этот год поступило более 9 тыс. заявлений о предоставлении государственных услуг в сферах оборота оружия и частной охранной деятельности. Выдано порядка 8 тыс. разрешений, аннулировано свыше 1 тыс.

Виталина Ярховска