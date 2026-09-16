Мосбиржа 22 сентября начнет торги вечными фьючерсами на индексы пяти криптовалют

С 22 сентября на Московской бирже станут доступны операции с вечными фьючерсами на индексы пяти криптовалют, сообщила пресс-служба площадки. Торговать можно только квалифицированным инвесторам.

В перечень вошли индексы Bitcoin (код — BTCUSDF), Ethereum (ETHUSDF), Solana (SOLUSDF), Ripple (XRPUSDF) и Tron (TRXUSDF). Котировка контрактов — в долларах США, расчеты будут проводить в российских рублях. Инструмент не предполагает поставки базового актива.

Мосбиржа запустила торги фьючерсами с привязкой к стоимости криптовалют летом 2025 года. Квалифицированным инвесторам доступны операции с фьючерсами на Bitcoin, Ethereum, Solana, Ripple и Tron.