В Ижевске непотушенный окурок стал причиной пожара на балконе

В Ижевске на балконе квартиры на пятом этаже многоквартирного дома возник пожар. Предварительно, причиной стал брошенный сверху непотушенный окурок сигареты, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

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Возгорание случилось 14 сентября на улице 40 лет Победы около 17:20, сообщили очевидцы. В момент происшествия хозяйки квартиры дома не было. Огонь повредил остекление и оконную раму балкона, имущество, а также внутреннюю отделку кухни на площади 2 кв. м.

По предварительным данным, неустановленные лица с верхних этажей курили, а потом выбросили окурок на улицу. Из-за ветра он попал на балкон пятого этажа, после чего начался пожар, сказала дознаватель МЧС России Татьяна Логинова.