В Мелеузе газорезчик погиб при падении с эстакады

Гострудинспекция Башкирии расследует гибель 30-летнего работника ООО «Металлпромсервис», сообщает пресс-служба ведомства.

Несчастный случай произошел 12 сентября на территории АО «Мелеузовские минеральные удобрения». При демонтаже недействующего трубопровода и кабелей межцехового электроснабжения газорезчик упал с эстакады высотой около 8м.

Как пояснила руководитель Гострудинспекции Татьяна Астрелина, обстоятельства и причины случившегося определят по итогам расследования.

ООО «Металлпромсервис», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Мелеузе в августе 2009 года. Компания занимается оптовой торговлей отходами и ломом. Владелец — Ринат Кириев. Выручка в

2025 году составила 70,23 млн руб., чистая прибыль — 3,43 млн руб.

Майя Иванова