Жителя Лысьвы приговорили к принудительным работам и конфисковали у него трактор за незаконную вырубку леса

Лысьвенский суд Пермского края вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, обвинявшегося в незаконной вырубке и продаже заведомо незаконно заготовленной древесины. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Как установило следствие, в сентябре 2025 года житель Лысьвы незаконно вырубил деревья на землях лесного фонда Шаквинского участкового лесничества. Общий ущерб составил более 2 млн руб. Впоследствии он сбыл незаконно заготовленную древесину на один из малых лесопильных комплексов.

Суд назначил виновному наказание в виде одного года и одного месяца принудительных работ с удержанием 10% из заработка в доход государства. По ходатайству прокурора конфискованы орудия преступления — трактор МТЗ80 и бензопила. Для обеспечения гражданского иска сохранен арест на легковой автомобиль «Лада Гранта» и иное имущество осужденного.