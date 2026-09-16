В Татарстане задержали трех жителей Марий Эл, похитивших у пенсионера 4 млн рублей

В Нижнекамском районе Татарстана полиция задержала троих жителей Марий Эл, похитивших у пенсионера 1957 года рождения 4 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба МВД Татарстана.

В начале сентября потерпевшему писали в мессенджере неизвестные, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. Они убедили пенсионера, что от его имени переводятся деньги за границу и ему грозит уголовная ответственность.

Под предлогом сохранения сбережений мужчину убедили снять деньги со счетов и передать их. Он снял деньги и передал их курьеру в селе Большое Афанасово.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

Анна Кайдалова