Вертолетную площадку с дорогой построили в нижегородском «Квартале здоровья»

Новая вертолетная площадка создана на территории больничного комплекса «Квартал здоровья» на улице Ванеева в Нижнем Новгороде. Первым доставленным пациентом стал недоношенный мальчик из северного округа области, сообщили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Нижегородской области Фото: Правительство Нижегородской области

«Квартал здоровья» объединяет детскую областную больницу и Специализированную кардиохирургическую больницу имени академика Б.А. Королева. Ранее пациентов, которым требовалась срочная помощь, приходилось сначала доставлять на вертолетную площадку около областной больницы имени Семашко на улице Родионова.

Главный врач кардиохирургической больницы Антон Максимов рассказал, что на строительство вертолетной площадки потребовалось семь месяцев. Сложности возникли с организацией подъезда к ней. «Мы много консультировались со специальными организациями, приезжали инженеры, делали расчеты. В итоге к месту приземления вертолета подведена одна дорога — это оптимальное решение с точки зрения безопасности», — пояснил он.

Галина Шамберина