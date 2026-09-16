Алиханов предложил создать «национального нефтесервисного чемпиона»
Глава Минпромторга Алиханов предложил объединить усилия нефтесервисных компаний
Министерство промышленности и торговли обсуждает объединение усилий предприятий и регионов для развития российских нефтесервисных предприятий. Глава ведомства Антон Алиханов призывает к созданию «национального чемпиона» в этой отрасли для продвижения технологий и оборудования на экспорт.
Министр промышленности и торговли Антон Алиханов
Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ
«Компании в России, которые лидируют в вовлечении новых разработок в свою деятельность на территории страны, наверное, с ними вместе нужно думать о создании какого-то "национального чемпиона", который будет двигаться и на экспорт тоже»,— сказал господин Алиханов на промышленно-энергетическом форуме TNF (цитата по «Интерфаксу»).
Министр считает, что отдельным компаниям сложно осваивать международные рынки, и поэтому призывает к созданию консолидированного подхода. По его словам, речь может идти о мерах господдержки и усилении крупных игроков, которые вкладываются в развитие технологий в России.
Антон Алиханов привел в пример две нефтесервисные компании, перенявшие активы ушедших из России западных игроков: ТОФС и «Бурсервис». Они, уточнил министр, выросли в производителей роторных управляемых систем и другого сложного оборудования.
Практическим элементом «национального чемпиона» может стать единая система требований к российскому происхождению не только оборудования, но и услуг нефтесервиса. В 2025 году предлагалось начать ее тестирование в нефтяном секторе, где взаимодействуют нефтегазовые компании и машиностроители: это создает общий критерий для допуска продукции и сервисов в цепочки закупок.
Однако одного объединения компаний недостаточно для полного замещения импорта. В 2025 году отрасль называла узкими местами магнитную сталь и электронику; их дефицит мешает перейти от импортозамещения к «импортоопережению», а затраты производителей оборудования в итоге ложатся на недропользователей.
Ограничение касается и более базовых комплектующих. Еще в 2023 году в российском нефтесервисе почти не было производителей деталей цилиндропоршневой группы, а создание конкурентного производства при государственном финансировании оценивалось в пять—десять лет.