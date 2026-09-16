Алиханов предложил создать «национального нефтесервисного чемпиона»

Министерство промышленности и торговли обсуждает объединение усилий предприятий и регионов для развития российских нефтесервисных предприятий. Глава ведомства Антон Алиханов призывает к созданию «национального чемпиона» в этой отрасли для продвижения технологий и оборудования на экспорт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр промышленности и торговли Антон Алиханов

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Министр промышленности и торговли Антон Алиханов

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

«Компании в России, которые лидируют в вовлечении новых разработок в свою деятельность на территории страны, наверное, с ними вместе нужно думать о создании какого-то "национального чемпиона", который будет двигаться и на экспорт тоже»,— сказал господин Алиханов на промышленно-энергетическом форуме TNF (цитата по «Интерфаксу»).

Министр считает, что отдельным компаниям сложно осваивать международные рынки, и поэтому призывает к созданию консолидированного подхода. По его словам, речь может идти о мерах господдержки и усилении крупных игроков, которые вкладываются в развитие технологий в России.

Антон Алиханов привел в пример две нефтесервисные компании, перенявшие активы ушедших из России западных игроков: ТОФС и «Бурсервис». Они, уточнил министр, выросли в производителей роторных управляемых систем и другого сложного оборудования.