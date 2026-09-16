Пермь вошла в топ-10 самых популярных туристических направлений этой осенью

Столица Пермского края заняла десятую строчку рейтинга самых популярных направлений для туризма этой осенью. Список составил российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ. По информации портала, средняя продолжительность поездки в Пермь составляет шесть ночей. Стоимость одного дня проживания в городе в среднем достигает чуть более 3 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

На первом месте среди региональных центров, пользующихся популярностью у туристов, оказалась Казань, на втором — Краснодар. В пятерку лидеров также вошли Нижний Новгород, Волгоград и Екатеринбург.