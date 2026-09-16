Батыревская детская школа искусств получила новое оборудование и инструменты на сумму 7 млн руб. Об этом сообщил пресс-центр округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Школа искусств в Батыревском округе получила оборудование на 7 млн рублей

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ Школа искусств в Батыревском округе получила оборудование на 7 млн рублей

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

Для музыкального отделения закупили 43 инструмента, в том числе концертный рояль, пианино, баяны, гармони, гитары, ксилофон и барабанную установку.

Художественное отделение получило 178 единиц оборудования — мольберты, этюдники, сушилки, ноутбуки и графические планшеты. Также в школу поступили 107 новых учебно-методических пособий.

Анна Кайдалова