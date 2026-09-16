Нижегородская область готова стать пилотом цифровой системы инженерных объектов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил результаты региона на стратсессии, посвященной Национальной модели целевых условий ведения бизнеса, под председательством премьер-министра Михаила Мишустина. Губернатор озвучил ряд предложений, среди которых создание единой цифровой системы инженерной инфраструктуры, сообщили в нижегородском правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин / Коммерсантъ Фото: Андрей Репин / Коммерсантъ

В цифровую систему ресурсоснабжающие организации будут вносить все данные о своих объектах, что упростит согласование прокладки трасс, позволит избежать накладок при проектировании и выборе трассировки, а также ускорит подключение к коммуникациям.

Нижегородская область готова выступить пилотным регионом ФГИС «Объекты коммунальной инфраструктуры» не только по воде, водоотведению и теплу, но также по газу и электричеству, добавил губернатор.

Кроме того, он предложил упростить процедуру предоставления градостроительного плана земельного участка, дать инвесторам возможность строить сети за свой счет и дифференцировать подход к срокам подключения водо- и теплоснабжения. «Сегодня единый максимальный срок может применяться к совершенно разным объектам: в одном случае сеть уже находится рядом и мощность есть, в другом — требуется построить километры инфраструктуры. Дифференцированный подход позволит учитывать фактическую сложность подключения», — пояснил Глеб Никитин.

Галина Шамберина