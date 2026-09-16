Российско-канадский профессор Зюзев получил семь лет за госизмену

Верховный суд Коми приговорил к семи годам лишения свободы гражданина России и Канады, социолога Николая Зюзева. Его признали виновным в госизмене (275 УК РФ) в виде аналитической работы и сбора информации для нежелательных организаций, сообщил Центр общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, в феврале 2022 года Николай Зюзев начал работу над проектом, который включал 12 направлений. Среди них, как утверждают в ФСБ, были «подготовка за рубежом лидеров национально-освободительных движений малочисленных народов РФ, распространение экстремистских материалов, сбор и анализ информации по заданию государственных органов и аналитических центров Евросоюза».

В ведомстве добавили, что фигурант получал деньги от 12 иностранных организаций. Среди них были признанные в РФ нежелательными объединения: «Немецкое общество исследования внешней политики», «Пражский центр развития гражданского общества», «Черноморский фонд регионального сотрудничества», «Шведский институт».

Согласно сведениям из открытых источников, Николай Зюзев — доктор философских наук. Преподавал в Коми государственном педагогическом институте, Сыктывкарском госуниверситете и Ухтинском государственном техническом университете. В середине 2000-х переехал в Канаду, вел преподавательскую деятельность, получил гражданство. В середине 2010-х годов вернулся в Россию, но вновь отбыл в Канаду после начала СВО. Вернулся в Коми летом 2025 года.