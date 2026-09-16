В Великорецком благоустраивают туристическую зону у пруда

В селе Великорецкое Юрьянского района Кировской области продолжается создание туристической зоны отдыха. Первый этап благоустройства территории у пруда завершен, сообщил пресс-центр правительства региона.

Здесь уложили брусчатку, обустроили пешеходные дорожки и установили скамейки. В тестовом режиме также запустили световой фонтан. Зона расположена в 50 метрах от храмового комплекса, в дальнейшем дорожку планируют продлить до него.

На туристическом маршруте, который связывает храмовый комплекс, берег реки Великой и природные достопримечательности, до конца осени установят информационные таблички с QR-кодами на аудиогиды.

Ранее сообщалось, что в сентябре в Великорецком планируют высадить фруктовый сад из 90 деревьев.

Анна Кайдалова