Аренда комнаты в Челябинске подорожала на 11% за год

В сентябре 2026 года съемная комната в Челябинске стоит 12,3 тыс. руб. в месяц. По сравнению с началом осени 2025-го цена выросла на 11,3%, сообщает портал «Мир квартир».

Дороже всего арендовать комнату в сентябре этого года — в Москве. На данный момент снять жилье в столице можно за 24,2 тыс. руб. (+5,1%). В топ-3 городов также попали Сочи (19,5 тыс. руб.; –2,6%) и Хабаровск (19,4 тыс. руб.; +38,6%). Помимо Хабаровска, наибольший рост ставок отмечают в Чите (+34,2%) и Астрахани (+28,1%). Челябинск оказался в рейтинге на 38-м месте.

Виталина Ярховска