В Уфе по требованию прокуратуры ребенку-инвалиду возместили затраты на лекарства

Суд удовлетворил иск прокуратуры Октябрьского района Уфы о возмещении 51 тыс. руб., потраченных матерью ребенка-инвалида на лекарства.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, проверка установила, что у дочери заявительницы имеется инвалидность в связи с заболеванием, и она по жизненным показаниям нуждается в приеме лекарств.

Однако долгое время мать подростка была вынуждена приобретать медикаменты на свои деньги.

Сейчас ребенка обеспечили лекарствами, отмечается в сообщении.

Майя Иванова