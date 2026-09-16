В Уфе по требованию прокуратуры ребенку-инвалиду возместили затраты на лекарства
Суд удовлетворил иск прокуратуры Октябрьского района Уфы о возмещении 51 тыс. руб., потраченных матерью ребенка-инвалида на лекарства.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, проверка установила, что у дочери заявительницы имеется инвалидность в связи с заболеванием, и она по жизненным показаниям нуждается в приеме лекарств.
Однако долгое время мать подростка была вынуждена приобретать медикаменты на свои деньги.
Сейчас ребенка обеспечили лекарствами, отмечается в сообщении.