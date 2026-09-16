Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Прокуратура проверит задержки рейсов в Перми

Транспортная прокуратура инициировала надзорные мероприятия в связи с задержками авиарейсов из аэропортов Уральского транспортного региона. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, основанием для этого послужила задержка рейсов, вылетающих в Сочи из Перми, Екатеринбурга, Оренбурга, Тюмени и Сургута.

Фото: пресс-служба аэропорта Перми

Фото: пресс-служба аэропорта Перми

Ранее сообщалось, что рейсы из Перми в Сочи задерживаются более чем на двое суток.

Кроме этого, ведомство проверит основания задержки рейсов авиакомпании «Уральские авиалинии» по маршруту Екатеринбург — Бишкек и рейса Nordwind Airlines из Тюмени в Махачкалу.