Прокуратура проверит задержки рейсов в Перми
Транспортная прокуратура инициировала надзорные мероприятия в связи с задержками авиарейсов из аэропортов Уральского транспортного региона. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, основанием для этого послужила задержка рейсов, вылетающих в Сочи из Перми, Екатеринбурга, Оренбурга, Тюмени и Сургута.
Фото: пресс-служба аэропорта Перми
Ранее сообщалось, что рейсы из Перми в Сочи задерживаются более чем на двое суток.
Кроме этого, ведомство проверит основания задержки рейсов авиакомпании «Уральские авиалинии» по маршруту Екатеринбург — Бишкек и рейса Nordwind Airlines из Тюмени в Махачкалу.