Прокуратура проверит задержки рейсов в Перми

Транспортная прокуратура инициировала надзорные мероприятия в связи с задержками авиарейсов из аэропортов Уральского транспортного региона. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, основанием для этого послужила задержка рейсов, вылетающих в Сочи из Перми, Екатеринбурга, Оренбурга, Тюмени и Сургута.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Перми Фото: пресс-служба аэропорта Перми

Ранее сообщалось, что рейсы из Перми в Сочи задерживаются более чем на двое суток.

Кроме этого, ведомство проверит основания задержки рейсов авиакомпании «Уральские авиалинии» по маршруту Екатеринбург — Бишкек и рейса Nordwind Airlines из Тюмени в Махачкалу.