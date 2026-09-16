Аренда комнат в Перми подорожала на 11,9% за год

В сентябре средняя стоимость аренды комнаты в Перми составила 12,8 тыс. руб. в месяц. Это на 11,9% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает портал «Мир квартир».

Наибольший рост стоимости зафиксирован в Хабаровске (+38,6%), Чите (+34,2%), Астрахани (+28,1%), Казани (+27,7%), Череповце (+25,6%), Калининграде (+24,2%), Томске (+22,9%), Якутске (+22,8%), Нижнем Новгороде (+22,1%) и Мурманске (+19,9%). В Москве комнаты подорожали на 5,1%, до 24,1 тыс. руб. в месяц. Падение цен отмечено в Кирове (–3,9%), Владикавказе (–3,6%), Владивостоке (–3,4%), Сочи (–2,6 %), Саранске (–1,7%) и Краснодаре (–0,6%).