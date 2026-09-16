ММК-Индустриальный парк поднялся на четыре позиции в отраслевом рейтинге

ММК-Индустриальный парк занял 13-е место в рейтинге клиентоориентированных инвестплощадок России по итогам 2025 года по результатам исследования аналитического центра «Эксперт». За год объект поднялся на четыре строчки, сообщает пресс-служба ММК.

В список вошли 50 наиболее популярных в стране индустриальных парков и особых экономических зон. В рейтинге по вкладу в экономику регионов присутствия парк поднялся с 15-й на девятую позицию. Учитывались налоговые отчисления резидентов, объем привлеченных инвестиций, создание новых рабочих мест. В рейтинге по вкладу управляющих компаний в экономику страны ММК-Индустриальный парк вошел в десятку лучших УК, поднявшись на две строчки за год. Эксперты оценивали количество рабочих мест, средние объемы выручки и средние объемы инвестиций. Высокую оценку получила и финансовая модель работы комплекса. В рейтинге экономически эффективных управляющих компаний парк переместился на три позиции вверх, заняв 12-е место. Положительную динамику обеспечили прирост выручки в 2024–2025 годах и высокий уровень рентабельности управляющей компании за 2025-й.