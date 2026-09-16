В Саратовской области меняют порядок оказания бесплатной юридической помощи

В Саратовской области вносятся изменения в закон, касающийся оказания бесплатной юридической помощи. Об этом говорили в Саратовской областной Думе на заседании Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Саратовская областная Дума Фото: Саратовская областная Дума

Заместитель министра труда и социальной защиты Саратовской области — председатель комитета социального обслуживания населения Светлана Савочкина сообщила, что в статью 2.1 регионального закона «Об оказании бесплатной юридической помощи» после формулировки «страховых пенсий по старости» добавляется слово «пенсий». Это позволит устранить правовую неопределенность для граждан, получающих различные виды пенсий, и поможет единообразно применять закон на всей территории области.

Второе изменение связано с приведением терминологии в соответствие с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». Формулировка «обучающиеся в образовательных организациях» заменяется на «обучающиеся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность». Эта правка необходима для устранения разночтений в правоприменительной практике и точного определения круга лиц, имеющих право на бесплатную юридическую помощь.

Законопроект прошел необходимую юридическую экспертизу. Депутаты поддержали его рассмотрение на ближайшем заседании Думы.

Татьяна Смирнова