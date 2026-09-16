В Тбилиси состоялась презентация проекта Trump Tower
В Тбилиси официально начали строительство небоскреба Trump Tower
15 сентября в столице Грузии Тбилиси официально начали строительство Trump Tower Tbilisi, сообщает Interpressnews. Небоскреб станет частью проекта Downtown Tbilisi из шести высотных зданий, который группа грузинских инвесторов осуществляет совместно с The Trump Organization.
Проект Trump Tower в Тбилиси
Фото: TTM Operations LLC
Премьер-министр Ираклий Кобахидзе назвал событие «историческим» для Грузии. По его словам, инвестиции в проект Downtown Tbilisi достигнут $2 млрд. Всего планируется построить 600 тыс. кв. м офисного и жилого пространства.
По данным «Ъ», только центральное здание обойдется инвесторам примерно в $250–300 млн. Строительство башни высотой 280 м (62 этажа) планируется завершить к 2031 году, а всего района — к 2033-му. Стоимость жилых апартаментов в Trump Tower составит от $7 тыс. за 1 кв. м. Продажи начинаются уже с 16 сентября текущего года.
Проект Downtown Tbilisi и Trump Tower Tbilisi разработан одной из крупнейших в США архитектурных компаний Gensler по заказу консорциума, в который входят грузинские девелоперские компании Archi Group и Biograpi Living. В строительстве также участвуют компании Blox Group, Finvest Georgia и Sapir Organization (базирующийся в Нью-Йорке девелопер и бывший партнер Дональда Трампа).
В церемонии дистанционно принял участие вице-президент The Trump Organization, сын президента США Дональда Трампа Эрик Трамп. «Уверен, Trump Tower Tbilisi станет нашим лучшим проектом во всей Евразии»,— заявил он.
По оценке независимых экспертов, Trump Tower Tbilisi строится по франчайзинговой модели: финансирование целиком обеспечивают грузинские инвесторы, тогда как The Trump Organization, судя по этим оценкам, не вкладывает собственных средств. Поэтому башня не является самостоятельной стройкой американской компании: ее конструкция основана на использовании бренда и партнерстве с местными девелоперами.
Для грузинских инвесторов имя Трампа имеет не только коммерческую ценность: эксперты отмечают и политический подтекст — строительство башни выдают за признак перезагрузки отношений между США и Грузией во время второго срока администрации Дональда Трампа.
У бренда уже была предыстория в стране: в 2012 году Trump Organization объявляла о планах построить 47-этажную башню в Батуми, но в 2017 году разрешение на использование имени было отозвано на фоне охлаждения отношений с тогдашним президентом Грузии Михаилом Саакашвили.