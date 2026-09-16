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В Тбилиси состоялась презентация проекта Trump Tower

В Тбилиси официально начали строительство небоскреба Trump Tower

15 сентября в столице Грузии Тбилиси официально начали строительство Trump Tower Tbilisi, сообщает Interpressnews. Небоскреб станет частью проекта Downtown Tbilisi из шести высотных зданий, который группа грузинских инвесторов осуществляет совместно с The Trump Organization.

Проект Trump Tower в Тбилиси

Проект Trump Tower в Тбилиси

Фото: TTM Operations LLC

Проект Trump Tower в Тбилиси

Фото: TTM Operations LLC

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе назвал событие «историческим» для Грузии. По его словам, инвестиции в проект Downtown Tbilisi достигнут $2 млрд. Всего планируется построить 600 тыс. кв. м офисного и жилого пространства.

По данным «Ъ», только центральное здание обойдется инвесторам примерно в $250–300 млн. Строительство башни высотой 280 м (62 этажа) планируется завершить к 2031 году, а всего района — к 2033-му. Стоимость жилых апартаментов в Trump Tower составит от $7 тыс. за 1 кв. м. Продажи начинаются уже с 16 сентября текущего года.

Проект Downtown Tbilisi и Trump Tower Tbilisi разработан одной из крупнейших в США архитектурных компаний Gensler по заказу консорциума, в который входят грузинские девелоперские компании Archi Group и Biograpi Living. В строительстве также участвуют компании Blox Group, Finvest Georgia и Sapir Organization (базирующийся в Нью-Йорке девелопер и бывший партнер Дональда Трампа).

В церемонии дистанционно принял участие вице-президент The Trump Organization, сын президента США Дональда Трампа Эрик Трамп. «Уверен, Trump Tower Tbilisi станет нашим лучшим проектом во всей Евразии»,— заявил он.

Георгий Двали, Тбилиси

Составлено ИИ-Ассистентъ

По оценке независимых экспертов, Trump Tower Tbilisi строится по франчайзинговой модели: финансирование целиком обеспечивают грузинские инвесторы, тогда как The Trump Organization, судя по этим оценкам, не вкладывает собственных средств. Поэтому башня не является самостоятельной стройкой американской компании: ее конструкция основана на использовании бренда и партнерстве с местными девелоперами.

Для грузинских инвесторов имя Трампа имеет не только коммерческую ценность: эксперты отмечают и политический подтекст — строительство башни выдают за признак перезагрузки отношений между США и Грузией во время второго срока администрации Дональда Трампа.

У бренда уже была предыстория в стране: в 2012 году Trump Organization объявляла о планах построить 47-этажную башню в Батуми, но в 2017 году разрешение на использование имени было отозвано на фоне охлаждения отношений с тогдашним президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

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