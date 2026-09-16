В Тбилиси состоялась презентация проекта Trump Tower

15 сентября в столице Грузии Тбилиси официально начали строительство Trump Tower Tbilisi, сообщает Interpressnews. Небоскреб станет частью проекта Downtown Tbilisi из шести высотных зданий, который группа грузинских инвесторов осуществляет совместно с The Trump Organization.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект Trump Tower в Тбилиси

Фото: TTM Operations LLC Проект Trump Tower в Тбилиси

Фото: TTM Operations LLC

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе назвал событие «историческим» для Грузии. По его словам, инвестиции в проект Downtown Tbilisi достигнут $2 млрд. Всего планируется построить 600 тыс. кв. м офисного и жилого пространства.

По данным «Ъ», только центральное здание обойдется инвесторам примерно в $250–300 млн. Строительство башни высотой 280 м (62 этажа) планируется завершить к 2031 году, а всего района — к 2033-му. Стоимость жилых апартаментов в Trump Tower составит от $7 тыс. за 1 кв. м. Продажи начинаются уже с 16 сентября текущего года.

Проект Downtown Tbilisi и Trump Tower Tbilisi разработан одной из крупнейших в США архитектурных компаний Gensler по заказу консорциума, в который входят грузинские девелоперские компании Archi Group и Biograpi Living. В строительстве также участвуют компании Blox Group, Finvest Georgia и Sapir Organization (базирующийся в Нью-Йорке девелопер и бывший партнер Дональда Трампа).

В церемонии дистанционно принял участие вице-президент The Trump Organization, сын президента США Дональда Трампа Эрик Трамп. «Уверен, Trump Tower Tbilisi станет нашим лучшим проектом во всей Евразии»,— заявил он.

Георгий Двали, Тбилиси