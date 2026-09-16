Россия стала мировым лидером по снижению числа абортов за 15 лет

За последние 15 лет число зарегистрированных в России абортов сократилось в четыре раза — с 1 млн до 235,7 тыс. На 100 рождений их количество уменьшилось в три раза — с 56 до 20. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата, Минздрава и экспертные оценки. Из публикации следует, что Россия стала мировым лидером по самому значительному снижению относительного числа абортов.

«Ведомости» отмечают, что за последние 15 лет в мире стали чаще делать аборты и меньше рожать. Число абортов в сотне крупнейших стран мира увеличилось с 49 млн до 54 млн. Относительно естественного движения населения этот показатель увеличился на 27% — с 41 до 51 на 100 рождений. Россия по уровню абортов на 100 рождений сместилась с 93-й строчки на 30-ю среди крупнейших экономик мира.

Газета пишет, что в России при этом в 1,5 раза повысился уровень выкидышей. В 2025 году доля выкидышей среди всех беременностей в России достигла 12% по сравнению с 6% в 2010 году. В прошлом году они составили около 44% от всех прерываний беременности. В 2010-м такой показатель был на уровне 15%. На 100 рождений в 2025 году приходилось 15,8 выкидыша против 10,1 15 годами ранее.

На снижение количества абортов в стране повлияли широкое распространение контрацептивов и планирование деторождения, отмечают «Ведомости». Кроме того, влияние оказали дополнительные меры поддержки со стороны государства, среди которых — консультации медиков, социальных работников, юристов, «неделя тишины» и мотивационное анкетирование. В Минздраве рассказали газете, что в 2025 году после консультирования россиянки сохранили 46 тыс. беременностей.