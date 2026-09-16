На выборах в Госдуму более 200 тыс. южноуральцев проголосуют дистанционно

На портале «Госуслуг» избиратели Южного Урала подали 200,5 тыс. заявлений об участии в выборах депутатов Госдумы РФ в дистанционном формате. Об этом сообщает пресс-служба избирательной комиссии Челябинской области.

Электронно можно будет проголосовать с 8:00 18 сентября до 20:00 20 сентября 2026 года по местному времени. Для этого необходимо авторизоваться на портале ДЭГ с использованием данных портала «Госуслуг» и подтвердить личность цифровым кодом из СМС-сообщения. Региональный избирком подчеркивает, что избиратели, подавшие заявление на ДЭГ, не смогут проголосовать на избирательном участке.

Виталина Ярховска