Водитель оплатил штрафы на сумму 1,3 млн рублей на парковке в Удмуртии

Водитель «Киа Риа» заплатил долг по штрафам и иным платежам на 1,3 млн руб. прямо на парковке одного из магазинов Ижевска. Номер его автомобиля пробили по базе должников, сообщает пресс-служба УФССП по Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба УФССП по Удмуртии Фото: Пресс-служба УФССП по Удмуртии

Как пояснили в пресс-службе, судебные приставы провели выездной рейд по парковкам крупных торговых центров и гипермаркетов. В ходе проверки осмотрели более 100 автомобилей и выявили четырех должников. Трое получили требования на прием к сотруднику УФССП. Один погасил штрафы.