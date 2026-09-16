Девятый тур РПЛ пройдет 16 и 17 сентября. Это обусловлено международной паузой на матчи сборных. 16 сентября будет сыграно четыре встречи, и две из них состоятся в Москве. «Спартак» принимает воронежский «Факел», а «Локомотив» — самарские «Крылья Советов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Каких-то суперярких вывесок девятый тур РПЛ нам не приготовил, но так уж вышло в этом сезоне, что любой клуб из нижней восьмерки вполне может отобрать очки у лидера. Тот же «Краснодар» два раза подряд сыграл вничью, причем в минувшем туре — с одним из аутсайдеров, «Акроном». В этот раз южане встречаются с «Оренбургом», причем на выезде. И на искусственном поле неуступчивого соперника может произойти что угодно. Комментатор Александр Аксенов, который будет работать на этом матче, в победу «Краснодара» не верит:

«Я думаю, что в Оренбурге будет тяжело, потому что оренбуржцы очень хорошо умеют соперничать с командами, которые значительно превосходят их в классе. А у "Краснодара" сейчас кадровые проблемы, поэтому ему будет очень трудно. Я поставил на ничью 1:1».

Потеря очков для тех, кто бьется за чемпионство, всегда проблема. Впрочем, в текущем сезоне претендентов на золото стало неожиданно много. Такой плотности в верхней части турнирной таблицы после того, как треть турнира уже позади, не было очень давно, уверен футбольный эксперт Игорь Корнеев:

«Я не помню, чтобы после восьми туров была такая плотность — что внизу, что наверху. Сейчас четыре очка — это как будто мы только начинаем чемпионат. Все самое интересное будет впереди».

Даже действующий чемпион «Зенит», несмотря на самый большой бюджет в России и целую россыпь игроков высокого класса, идет лишь пятым и 16 сентября должен будет пройти проверку в Калининграде в матче с «Балтикой». «Спартак» принимает дома одного из аутсайдеров — воронежский «Факел», а «Динамо» едет в гости к «Ростову». И этот матч точно без внимания поклонников футбола не останется. Все-таки бело-голубые вышли на лидирующие позиции, и от московской команды ждут не только победы, но и яркой игры, которая сейчас впечатляет экспертов. Один из них, тренер Александр Григорян:

«Работа Шварца привела к тому, что у "Динамо", конечно, есть что еще развивать и совершенствовать, но, в принципе, команда выглядит фундаментально во всех фазах игры».

ЦСКА, который в сезоне-2026 еще не потерпел ни одного поражения, едет в Махачкалу к местному «Динамо». А «Локомотиву» 16 сентября предстоит встреча с самарскими «Крыльями Советов», и этот матч для железнодорожников очень важен. Команда Михаила Галактионова застряла внизу турнирной таблицы, и для того чтобы оттуда выбраться, три очка сейчас нужно брать обязательно. Скорее всего, у «Локо» это получится, считает Дмитрий Булыкин, который не один год выходил на поле в майке этого московского клуба:

«Пару-тройку игр выиграть, и все наладится. Судя по футболистам, конечно, "Локомотив" не должен находиться на этом месте. Все еще есть, еще никто далеко не ушел. Будет время сейчас на паузу сборной поработать. В "Локомотиве" я не сомневаюсь, что они будут в первой части турнирной таблицы, а даже, наверное, и поборются еще за 5-6 место».

Что касается игр девятого тура, которые будут в свободном доступе, то в этот раз «Матч ТВ» покажет три встречи. 16 сентября в 18:30 мск — «Спартак»—«Факел», затем в 20:45 мск сыграют «Балтика»—«Зенит», а 17 сентября в 18:30 прозвучит стартовый свисток противостояния «Ростов»—«Динамо».

Владимир Осипов