В Казани 55% сделок на рынке новостроек в первом полугодии совершались с привлечением ипотеки. Это один из самых низких показателей среди 23 исследованных рынков, сообщает РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Казань вошла в число городов с наименьшей долей ипотечных сделок

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Казань вошла в число городов с наименьшей долей ипотечных сделок

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Ниже доля ипотечных сделок оказалась только в Калининграде (51%). Сразу за Казанью идут Москва, где показатель составил 56%, Санкт-Петербург — 57% и Самара — 63%.

В целом по итогам первого полугодия ипотека обеспечивала не менее 80% сделок только в двух из 23 исследованных локаций. При этом в 17 городах доля ипотечных сделок снизилась по сравнению с первым кварталом.

Анна Кайдалова