Казань вошла в число городов с наименьшей долей ипотечных сделок
В Казани 55% сделок на рынке новостроек в первом полугодии совершались с привлечением ипотеки. Это один из самых низких показателей среди 23 исследованных рынков, сообщает РИА Новости.
Казань вошла в число городов с наименьшей долей ипотечных сделок
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Ниже доля ипотечных сделок оказалась только в Калининграде (51%). Сразу за Казанью идут Москва, где показатель составил 56%, Санкт-Петербург — 57% и Самара — 63%.
В целом по итогам первого полугодия ипотека обеспечивала не менее 80% сделок только в двух из 23 исследованных локаций. При этом в 17 городах доля ипотечных сделок снизилась по сравнению с первым кварталом.