В Прикамье собственникам пострадавших от ударов БПЛА автомобилей будут выплачивать компенсации

В Пермском крае утвердили порядок выплаты компенсации собственникам, чьи автомобили были повреждены или уничтожены в ходе ракетной или беспилотной атаки. Как указано в постановлении краевого правительства, владельцу поврежденной машины могут выплатить до 400 тыс. руб., уничтоженной (не подлежащей восстановлению) — до 1 млн руб.

Для получения компенсации надо будет обращаться к главе муниципалитета с определенным пакетом документов, включающим заключение эксперта о состоянии поврежденного или уничтоженного транспортного средства. Собственник пострадавшего автомобиля должен быть признан потерпевшим по уголовному делу о преступлении с применением ракет или БПЛА, у него должна отсутствовать страховка авто на случай теракта. Далее глава муниципалитета передает заявку в краевой минтербез, который утверждает ее и перечисляет необходимые средства.