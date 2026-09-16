УФСБ по Башкирии возглавил генерал-майор Роман Плотников

Указом президента России на должность начальника УФСБ по Башкирии назначен генерал-майор Роман Плотников. Как сообщила пресс-служба ведомства, прежний руководитель управления генерал-лейтенант Игорь Кочнев освобожден от занимаемой должности в связи с увольнением с военной службы.

Роман Плотников родился в 1976 году в Пермском крае, окончил Пермский государственный технический университет в 2000 году. До приезда в Башкирию занимал должности начальника УФСБ по Алтаю и Алтайскому краю.

Олег Вахитов