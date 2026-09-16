В Буздякском районе экс-директора фирмы приговорили к условному сроку за смерть рабочего

Благоварский межрайонный суд приговорил бывшего директора компании, чей работник погиб от удара током, к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период. Он признан виновным в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 143 УК РФ).

По данным «Ъ-Уфа», это бывший директор ООО «СМП-812» (зарегистрировано в Балашихе) Михаил Дегтярев. Сейчас компания ликвидирована.

Установлено, что во время ремонта здания железнодорожного вокзала работника компании ударило электрическим током. Пострадавший скончался.

Несчастный случай произошел из-за нарушения руководителем организации правил охраны труда. Работника не обучили безопасным методам и приемам выполнения работ, не проводили с ним инструктажи.

Подсудимый не признал вину. Суд взыскал с него в пользу супруги погибшего компенсацию морального вреда в размере 3 млн руб.

Майя Иванова