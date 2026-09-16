Бизнес сыграет на кринже

«Лол», «короче», «ок» — россияне назвали слова, которые раздражают их больше всего. В топ рейтинга, составленного сервисом «Литрес» и агентством Magram MR, вошли в основном жаргонизмы, уменьшительно-ласкательные слова и канцеляризмы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

«Доброго времени суток. У нас никаких фейков — только проверенная инфа и хайп». Если верить данным социологов, эта фраза способна вывести из себя почти любого слушателя. А еще она звучит как «кринж» — это слово россияне вообще назвали самым нелюбимым. Среди других раздражителей — «рофл», «имба», «изи», «фейк» и глагол «триггерить». Одним словом, в топ рейтинга попали в основном англицизмы, которые стали частью молодежного сленга.

Чуть меньше, но все равно достаточно интенсивно людей нервируют уменьшительно-ласкательные слова вроде «вкусняшек» и «денежек». По такому случаю лингвист, доктор филологических наук, профессор РГГУ и НИУ ВШЭ Максим Кронгауз дает носителям русского языка простой совет:

«Если так раздражает, не употребляйте. Однако говорящие по-русски эти слова постоянно используют. Мы говорим "чаек", а не "чай", "водочка", а не "водка", и так далее. Есть в них довольно вульгарные нотки. Конечно, "мяско", скажем, более вульгарно, чем "водочка". Это вообще одно из важных свойств русского языка: с помощью уменьшительных суффиксов мы одомашниваем пространство. Но надо сказать, что более образованные носители языка используют эти слова реже, не то чтобы совсем не используют. И вот эта критика исходит от образованных носителей».

Кстати, невинной жертвой раздражительности россиян вполне может стать бизнес, которому не повезло с неймингом. В базе «Спарк» легко найти, к примеру, ООО «ИЗИ» (расшифровывается как Ижевский завод изоляции). Еще встречается ООО «Рофл» с основным видом деятельности в сфере грузового транспорта. А ООО «ИМБА» и вовсе занимается оптовой торговлей лесоматериалами.

Интересно, попадают ли эти названия под действие закона об ограничении англицизмов?

“Ъ FM” мог бы обратиться за разъяснениями к юристам, но решил использовать их экспертизу в других целях. Дело в том, что они чаще других сталкиваются с канцеляризмами — а это еще один источник негодования. Сильнее всего россиян беспокоят слова «задействовать» и «осуществлять», но у партнера юридической фирмы Orlova/Ermolenko Александра Ермоленко есть свой раздражитель:

«Каждый раз, когда Конституционный суд хочет ограничить какие-то права граждан в своем толковании, он всегда пишет про баланс публичных и частных интересов. То есть что права не могут уж настолько широко пониматься, не могут абсолютизироваться, поэтому — хорошего понемножку. Вот "хорошего понемножку" на языке Конституционного суда означает "баланс публичных и частных интересов"».

Нетерпимы россияне и к искажению речевых норм — конструкции вроде «от слова совсем» и «доброго времени суток» заставляют их в лучшем случае вздрагивать. Но все равно не нервируют так, как «вайб», «краш» или «короче». К слову, иногда даже раздражение можно обернуть в свою пользу, например если сделать ненавистные слова органичной частью своей коммуникационной и маркетинговой стратегии, говорит руководитель отдела Digital & SMM в агентстве GREATIVE Валентина Чибисова:

«Какие-то бизнесы, которые пытаются молодиться или вести более свободную коммуникацию, часть слов могут употреблять, пощекотать нервишки. Сейчас в быстрых коммуникациях нужно привлекать внимание, жить на острие. так что выбирать такие слова в своих текстах — возможно, это тоже стратегия. Но, на самом деле, скажу вам, что это достаточно сложно, потому что есть потребность в более интеллектуальном контенте.

Сейчас еще есть запрос на нишевость, поэтому бизнес может выглядеть кринжово».

Недовольство россиян, кстати, вызывает много чего еще. Например, исследование сервиса «Аихаб» показало, что они недолюбливают фразу «Вы слишком много уточняете» из уст менеджеров по продажам. Результаты таких опросов порой ненароком наводят на мысль, что нашим соотечественникам все сложнее смотреть на окружающую действительность без раздражения.

Иван Хорушевский