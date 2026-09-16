В Татарстане в августе банки выдали 56,8 тыс. кредитов наличными на 13,1 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба ОКБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане в августе выдали 56,8 тысячи кредитов наличными

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В Татарстане в августе выдали 56,8 тысячи кредитов наличными

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По сравнению с июлем число выдач практически не изменилось, объем снизился на 4%, средний размер кредита — на 5%, до 231 тыс. руб.

В Кировской области выдали 19,9 тыс. кредитов на 3,4 млрд руб. За месяц количество выдач выросло на 3%, объем — на 2%, средний чек уменьшился на 1%.

В Чувашии банки выдали 16,7 тыс. кредитов на 2,9 млрд руб. Количество выдач увеличилось на 1%, объем снизился на 7%, средний чек — на 8%.

В Марий Эл число выданных кредитов выросло на 8%, до 10,2 тыс., объем — на 8%, до 1,7 млрд руб. Средний размер кредита не изменился и составил 168 тыс. руб.

Всего в августе банки выдали россиянам 2,3 млн кредитов наличными. По сравнению с июлем число выдач выросло на 4%, а в годовом выражении — на 40%.

Объем выданных кредитов также достиг 491,8 млрд руб. За месяц показатель вырос на 1%, за год — на 33%. Средний размер кредита составил 209 тыс. руб. против 216 тыс. руб. в июле.

Анна Кайдалова