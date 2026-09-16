Суд прекратил дело о банкротстве «Башкиравтодора»

Арбитражный суд Башкирии утвердил мировое соглашение между АО «Башкиравтодор» и его конкурсными кредиторами, а также залоговыми кредиторами — ФНС, Ак Барс Банком и Банком ПСБ. Таким образом, суд прекратил дело о банкротстве главного дорожно-строительного подрядчика Башкирии.

Дело о банкротстве «Башкиравтодора» началось в феврале 2024 года, спустя два месяца в компании введено наблюдение. В конце июля прошлого года суд признал предприятие банкротом и начал конкурсное производство, однако в том же сентябре апелляционный суд вернул дело о несостоятельности на стадию наблюдения.

Решение о выборе мирового соглашения в качестве следующего этапа принято на собрании кредиторов, которое состоялось в апреле. Тогда большинство участников проголосовало за мировое соглашение, однако в заседании принимали участие не все залоговые кредиторы. Вместе с тем, мировое соглашение не учитывает требования ООО «Металлкредит», которые составляют около 22,5 млн руб.

Текст мирового соглашения не опубликован.

Идэль Гумеров