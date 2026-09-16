В Воронежской области 1,4 тысячи домов остались без газа из-за удара молнии

В результате возгорания газовой распределительной подстанции на 437-м километре трассы Р-298 Курск — Воронеж — Р-22 «Каспий» в Грибановском районе Воронежской области без газоснабжения остались 1399 жилых домов в населенных пунктах Верхний Карачан, Нижний Карачан, Средний Карачан и Васильевка. Предварительная причина пожара — удар молнии. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото с места происшествия

Фото: ГУ МЧС по Воронежской области Фото с места происшествия

Фото: ГУ МЧС по Воронежской области

Совокупное население перечисленных сел составляет 4,6 тыс. человек, включая почти 1 тыс. детей. В МЧС уточнили, что сообщение о возгорании газовой подстанции поступило накануне, 15 сентября, в 20:29. Сегодня, 16 сентября, будет рассматриваться возможность подключения абонентов к резервным линиям газоснабжения.

Всего к восстановительным работам привлекли 11 человек и четыре единицы спецтехники. Администрация Грибановского района на своих ресурсах происшествие пока не комментировала.

UPD. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС со ссылкой на информацию от ОАО «Газпром газораспределение Воронеж», возобновить газоснабжение всем потребителям планируют сегодня до 18:00. По состоянию на 12:00 на месте ведутся аварийно-восстановительные работы силами 12 специалистов воронежской структуры «Газпрома». Задействованы две единицы спецтехники.

Накануне Воронежский гидрометцентр и спасатели распространили предупреждение об опасном метеорологическом явлении — сильных дождях и грозах в период с 19:00 до 21:00. По прогнозам синоптиков, сегодня в дневное время и завтра, 17 сентября, гроз в регионе не ожидается.

Денис Данилов