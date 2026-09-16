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Спортсменки из Самарской области стали призерами всероссийских соревнований по самбо

Две спортсменки Самарской области завоевали медали на всероссийских соревнованиях по самбо памяти заслуженного мастера спорта России В.И. Швая. Они прошли в Краснокамске Пермского края. В соревнованиях участвовали юноши и девушки 16-18 лет из разных регионов России. Об этом сообщает министерство спорта Самарской области.

Спортсменка из Сызрани Анастасия Мартьянова, воспитанница ГАУ СШОР №2 и тренеров А.А. Арычкова и С.Д. Титова, победила в категории до 50 кг. Эта победа позволяет ей участвовать в первенстве страны в 2027 году.

Бронзовую награду в весе до 72 кг завоевала Виктория Зудилина, воспитанница самарского клуба «Мужество» и тренера О.В.Куракина.

Руфия Кутляева