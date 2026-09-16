Восстановить фасад поврежденного при атаке БПЛА дома в Перми планируют к 10 октября

За прошедшую неделю в доме, поврежденном при атаке БПЛА 7 сентября, завершили разбор завалов в квартирах, на лестничных клетках и придомовой территории. Информация об этом была озвучена вчера на заседании краевого правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба краевого правительства Фото: пресс-служба краевого правительства

Как сообщает пресс-служба правительства, в доме демонтированы поврежденные элементы фасада. В пострадавших квартирах восстановили отопление, холодное и горячее водоснабжение и водоотведение. До конца текущей недели планируется закрыть тепловой контур здания, что позволит своевременно подать отопление, подключить необходимые коммуникации и приступить к чистовой отделке наиболее пострадавших квартир.

В шести квартирах заменили входные двери, начали монтаж рам и стеклопакетов в 40 квартирах и подъездах. Кроме того, начались работы по восстановлению фасада здания, которые планируется завершить до 10 октября.

Также подготовлены документы для предоставления материальной помощи гражданам, получившим ранения при атаке. Муниципальная комиссия завершила оценку ущерба в пострадавших квартирах и определила объем возмещения ущерба и стоимость предметов первой необходимости.