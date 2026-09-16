Уральца оштрафовали за избиение полицейских из-за замечания

Жителя Североуральска Максима Нусса суд оштрафовал на 150 тыс. руб. за нападение на полицейских, которые сделали ему замечание, сообщили в прокуратуре Свердловской области. Он осужден по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Суд установил, что 17 июля Нусс был пьян и в присутствии посторонних грубо нецензурно выражался. В это время в магазин зашли двое полицейских и сделали ему замечание, попросив перестать ругаться и уйти из магазина. В ответ посетитель схватил участкового за форму и ударил его головой в лицо. Сотрудник получил ушиб губы и перелом зуба. После этого Нусса доставили в отдел полиции. При выходе из машины, не желая быть привлеченным к административной ответственности, он напал на второго полицейского — сотрудника ППС. Он ударил его ногой в пах, а затем в колено.

Вину в совершении инкриминируемых преступлений Нусс признал.

Ирина Пичурина