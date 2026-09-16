Большегрузам ограничат проезд по грунтовым дорогам Удмуртии

В Удмуртии с 10 октября по 9 ноября ограничат движение большегрузного транспорта по гравийным и грунтовым дорогам. Ограничение введут на период осенней распутицы для сохранения дорожного полотна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как сообщил в соцсетях глава регионального миндортранса Геннадий Таранов, состояние региональных дорог и движение тяжеловесного транспорта обсуждалось на совещании под руководством врио главы Удмуртии Ольги Абрамовой.

По словам господина Таранова, большинство сельских дорог относится к четвертой и пятой категориям и имеет щебеночное покрытие. В период дождей движение большегрузов приводит к разрушению таких дорог. Работа грейдеров позволяет временно восстановить покрытие, однако колея образуется вновь.

Аналогичные ограничения планируется вводить в республике и весной.