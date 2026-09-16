Курганский ИТ-парк построит местная компания за 987 млн рублей

Управление капитального строительства Курганской области заключило контракт на строительство ИТ-парка в региональном центре с местным ООО «Арагацстрой». Стоимость работ составляет 987,3 млн руб., указано на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит возвести три двухэтажных корпуса: офисно-развлекательный, конгрессно-выставочный и производственно-офисный. Также необходимо оборудовать тротуары и парковки, благоустроить прилегающую территорию и высадить кустарники и деревья. Работы нужно выполнить до конца августа 2028 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Арагацстрой» зарегистрировано в Кургане в 2008 году. Владельцем и генеральным директором является Карен Минасян. Выручка компании за 2025 год составила 2,1 млрд руб., чистая прибыль — 28,4 млн руб. В портфеле подрядчика — 329 госконтрактов на проектирование и ремонт социальных объектов и многоквартирных домов в основном в Курганской и Тюменской областях, 58 из них прекращены по соглашению сторон, еще один — через односторонний отказ заказчика. Организация занимается достройкой школы на 500 учащихся в поселке Вишневогорск за 1 млрд руб.

Виталина Ярховска