Оренбуржье совместно с «Газпромом» планируют развивать газомоторную отрасль

В Оренбургскую область с рабочей поездкой приехал заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов. Губернатор Евгений Солнцев обсудил с господином Маркеловым вопросы догазификации региона и возможность использования газа как моторного топлива. О встрече глава региона рассказал в своем канале в МАХ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Сегодня Оренбуржье находится среди лидеров по реализации президентской программы догазификации. Специалисты подводят газ к домам в населенных пунктах, а также к СНТ и социальным объектам. Уровень газификации области превысил 98%.

На природном газе эксплуатируется около тысячи единиц техники, включая общественный транспорт в муниципальном центре и Медногорске. Всего в регионе на данный момент работают более 10 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, а для тех машин, которые используют компримированный природный газ как единственное топливо, предусмотрена льгота по транспортному налогу.

Яна Вежлева