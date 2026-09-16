Продажи индейки в России выросли на 17% за первое полугодие

В январе—июне 2026 года продажи мяса индейки в России в натуральном выражении увеличились на 17% по сравнению с тем же периодом прошлого года и достигли 42 тыс. т. В деньгах — на 22%, до 27 млрд руб. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные NTech.

По расчетам NTech, средняя стоимость индейки в первом полугодии составила 639 руб. и за год повысилась на 4%. Росстат оценил ее среднюю розничную цену в 604 руб. за килограмм, на 6% выше год к году, тогда как говядина подорожала на 12%, до 983 руб. за килограмм.

За шесть месяцев также продали 325,3 тыс. т куриного филе — на 5,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Стейков из говядины купили 6,7 тыс. т, что на 7,5% меньше год к году; стейков из свинины — 11,2 тыс. т, это на 24,2% меньше.