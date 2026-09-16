В Челябинскую область не пропустили 700 кг зараженных нектаринов
Сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора не пустили на территорию Челябинской области партию свежих нектаринов весом 700 кг, оказавшихся зараженными. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Машина приехала в регион из Республики Узбекистан на основании фитосанитарного сертификата. Во время проверки груза была проведена лабораторная экспертиза образцов продукции. Исследования подтвердили наличие жизнеспособных личинок карантинного вредного организма — восточной плодожорки. Собственнику груза выдано предписание. Владелец партии решил обеззаразить все зараженные фрукты для уничтожения насекомых.